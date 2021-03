Pd: Bianco, 'liberal dem per Letta segretario' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - “Prendiamo atto della decisione presa da Nicola Zingaretti di confermare l'irrevocabilità delle sue dimissioni da segretario del Partito Democratico, e lo ringraziamo per l'impegno che ha profuso nel Partito in questi anni”. Così Enzo Bianco, presidente dei liberal Pd. “Ora, in una fase così delicata per il Paese, nella quale occorre dare risposte concrete alle emergenze che il Governo è chiamato ad affrontare, si decida subito, nei tempi più rapidi possibili, a chi affidare la responsabilità di guidare il Pd. Occorre andare ad un congresso, in tempi ragionevoli e senza tatticismi e dissensi. Come liberal Pd, per parte nostra, proponiamo il nome di Enrico Letta". "Il prestigio, anche a livello internazionale, la credibilità, l'intima condivisione dei valori più autentici ed ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - “Prendiamo atto della decisione presa da Nicola Zingaretti di confermare l'irrevocabilità delle sue dimissioni dadel Partito Democratico, e lo ringraziamo per l'impegno che ha profuso nel Partito in questi anni”. Così Enzo, presidente deiPd. “Ora, in una fase così delicata per il Paese, nella quale occorre dare risposte concrete alle emergenze che il Governo è chiamato ad affrontare, si decida subito, nei tempi più rapidi possibili, a chi affidare la responsabilità di guidare il Pd. Occorre andare ad un congresso, in tempi ragionevoli e senza tatticismi e dissensi. ComePd, per parte nostra, proponiamo il nome di Enrico". "Il prestigio, anche a livello internazionale, la credibilità, l'intima condivisione dei valori più autentici ed ...

