Pallavolo, Lara Lugli incinta: club la cita per danni (Di martedì 9 marzo 2021) Una giocatrice di volley resta incinta, il club non le paga lo stipendio e la cita per danni. E’ quanto denunciato in un post su Facebook da Lara Lugli, la giocatrice al centro del caso che militava in serie B con il volley Pordenone. Nel mese di marzo del 2019 ha comunicato al club la sua impossibilità di proseguire la stagione perché incinta, risolvendo dunque il contratto. A distanza di due anni ha ricevuto una citazione per danni, “per non aver onorato il contratto”. “Rimango incinta e il 10 marzo comunico alla società il mio stato, si risolve il contratto”, scrive la giocatrice su Facebook, rendendo noto che, purtroppo, il mese successivo avrebbe perso il bambino a causa di un aborto spontaneo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Una giocatrice di volley resta, ilnon le paga lo stipendio e laper. E’ quanto denunciato in un post su Facebook da, la giocatrice al centro del caso che militava in serie B con il volley Pordenone. Nel mese di marzo del 2019 ha comunicato alla sua impossibilità di proseguire la stagione perché, risolvendo dunque il contratto. A distanza di due anni ha ricevuto unazione per, “per non aver onorato il contratto”. “Rimangoe il 10 marzo comunico alla società il mio stato, si risolve il contratto”, scrive la giocatrice su Facebook, rendendo noto che, purtroppo, il mese successivo avrebbe perso il bambino a causa di un aborto spontaneo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo Lara L'ex pallavolista Lara Lugli denuncia: rimasta incinta e senza stipendio, il club ha chiesto i danni perché 'non aveva detto di volere figli' Nel mese di marzo 2019 la giocatrice di pallavolo Lara Lugli aveva comunicato al suo club, il Volley Pordenone , la sua impossibilità a proseguire la stagione perché incinta , risolvendo dunque il contratto . Le atlete di volley infatti non ...

Pallavolo: Veltri (Donne in rete) 'grave violenza contro donne, subito intervento organi preposti' A rispondere all'Adnkronos intervenendo senza mezzi termini sulla vicenda della giocatrice di pallavolo Lara Lugli è Antonella Veltri, presidente di D.i.re, Donne in rete, che afferma: 'Apriamo le ...

Lara Lugli, la pallavolista senza stipendio perché incinta Corriere dello Sport.it Pallavolista incinta citata per danni VOLLEY La giocatrice di pallavolo Lara Lugli, con un post su Facebook ha denunciato la questione legale che la vede contrapposta al club in cui militava nella stagione 2018/2019 nel campionato di Seri ...

Pallavolo, giocatrice resta incinta: il club la cita in causa La storia della giocatrice di pallavolo Lara Lugli ha colpito il web. Il racconto con un post su Facebook nel quale ha denunciato la questione legale che la vede contrapposta al volley Pordenone ...

