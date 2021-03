Olimpiadi Tokyo 2021, media giapponesi: no a spettatori stranieri (Di martedì 9 marzo 2021) Secondo la stampa nipponica il Governo sta pensando di limitare i contagi durante la competizione e la decisione potrebbe essere drastica Ancora non c’è niente di ufficiale, ma per fine mese la decisione del Governo giapponese di vietare agli spettatori provenienti dall’estero di poter asistere alle gare dell’Olimpiadi, potrebbe essere comunicata al Cio. A svelare l’indiscrezione è l’agenzia Kyodo, che cita fonti a conoscenza del dossier. La disposizione finale sarà comunicata in occasione della riunione tra il Comitato Olimpico Internazionale e gli organizzatori dei giochi. Il Giappone, che nella prima ondata del Covid si è contraddistino per la velocità di intervento ma anche sul rigore delle norme in merito di tracciabilità e testing, non vuole correre quello che è un rischio troppo alto. Nel paese infatti dopo una fase di quasi ritorno ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021) Secondo la stampa nipponica il Governo sta pensando di limitare i contagi durante la competizione e la decisione potrebbe essere drastica Ancora non c’è niente di ufficiale, ma per fine mese la decisione del Governo giapponese di vietare agliprovenienti dall’estero di poter asistere alle gare dell’, potrebbe essere comunicata al Cio. A svelare l’indiscrezione è l’agenzia Kyodo, che cita fonti a conoscenza del dossier. La disposizione finale sarà comunicata in occasione della riunione tra il Comitato Olimpico Internazionale e gli organizzatori dei giochi. Il Giappone, che nella prima ondata del Covid si è contraddistino per la velocità di intervento ma anche sul rigore delle norme in merito di tracciabilità e testing, non vuole correre quello che è un rischio troppo alto. Nel paese infatti dopo una fase di quasi ritorno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governo giapponese ha deciso l'esclusione degli spettatori provenienti dall'estero per le Olimpiadi di Tokyo, ne… - RaiNews : Malgrado l'attuale chiusura delle frontiere, il Giappone fa fatica a ridurre il numero delle infezioni #tokyo2021… - repubblica : Tokyo, no del governo agli spettatori stranieri per le Olimpiadi: E iI 25 marzo a Fukushima cerimonia a porte chius… - GDS_it : #Tokyo, il governo dice no: le #Olimpiadi senza pubblico straniero - 1987_Lorenza : RT @RaiSport: #Olimpiadi senza spettatori stranieri Il Governo tenta di limitare contagi, l'annuncio ufficiale a fine mese ?? -