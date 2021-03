Napoli in ‘Zona Rossa’, chiusura a tempo per Gambrinus e Brandi: “Città vuota” (Di martedì 9 marzo 2021) tempo di lettura: 2 minutiCome altri locali, anche due marchi storici dell’accoglienza e del ristoro a Napoli, il caffè Gambrinus e la pizzeria Brandi, si sono arresi alla zona rossa e hanno abbassato la saracinesca fino a quando la situazione non evolverà verso un ritorno alla normalità. Troppa poca gente in strada: la giornata di ieri, la prima con la Campania di nuovo in zona rossa, è stato un test per valutare che non c’erano le condizioni per rimanere aperti e così i locali da oggi chiudono fino a data da destinarsi. Il Gambrinus rimarrà attivo con le vendite online. “Non c’è più nessuno, la Città è vuota, spettrale. Siamo in guerra…” dice all’ANSA Massimiliano Rosati, uno dei soci del Gambrinus. “Aspettiamo con fiducia le successive tappe della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021)di lettura: 2 minutiCome altri locali, anche due marchi storici dell’accoglienza e del ristoro a, il caffèe la pizzeria, si sono arresi alla zona rossa e hanno abbassato la saracinesca fino a quando la situazione non evolverà verso un ritorno alla normalità. Troppa poca gente in strada: la giornata di ieri, la prima con la Campania di nuovo in zona rossa, è stato un test per valutare che non c’erano le condizioni per rimanere aperti e così i locali da oggi chiudono fino a data da destinarsi. Ilrimarrà attivo con le vendite online. “Non c’è più nessuno, la, spettrale. Siamo in guerra…” dice all’ANSA Massimiliano Rosati, uno dei soci del. “Aspettiamo con fiducia le successive tappe della ...

