Morani (Pd): «Il partito non si meritava il “mi vergogno” di Zingaretti. Ora serve una donna segretario e poi il congresso» – L’intervista (Di martedì 9 marzo 2021) «Quel “mi vergogno” detto da Zingaretti mi ha colpita. Capisco la rabbia ma la nostra comunità politica non meritava quelle parole». Così Alessia Morani, deputata del Pd, sottosegretaria al Mise nel governo Conte II, commenta i modi e i termini con cui Nicola Zingaretti ha dato le dimissioni, la scorsa settimana, da segretario del partito Democratico. L’esponente dem precisa che il problema del Pd non può essere rintracciato in una lotta tra correnti, correnti che, per Morani, rappresentano anche l’anima di quel partito nato nel 2008. Ora, mentre nei corridoi rimbalza il nome di Enrico Letta come possibile nuovo segretario (lui però ha smentito a mezzo social), per la dem c’è solo una soluzione: ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) «Quel “mi” detto dami ha colpita. Capisco la rabbia ma la nostra comunità politica nonquelle parole». Così Alessia, deputata del Pd, sottosegretaria al Mise nel governo Conte II, commenta i modi e i termini con cui Nicolaha dato le dimissioni, la scorsa settimana, dadelDemocratico. L’esponente dem precisa che il problema del Pd non può essere rintracciato in una lotta tra correnti, correnti che, per, rappresentano anche l’anima di quelnato nel 2008. Ora, mentre nei corridoi rimbalza il nome di Enrico Letta come possibile nuovo(lui però ha smentito a mezzo social), per la dem c’è solo una soluzione: ...

Advertising

polnero : la minima preparazione. E che dire di Salvini... Ebbene, ora guardate il PD. Guardate 'le menti' di questo partito.… - molinaro_enrico : RT @ardigiorgio: Scrive cappellini che per blindare il partito nomineranno vicesegretario Alessia Morani. - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Il #Pd apre al #M5s nel Lazio e Zingaretti punta ad una alleanza in tutta Italia dopo l'esperienza del governo Conte 2.… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il #Pd apre al #M5s nel Lazio e Zingaretti punta ad una alleanza in tutta Italia dopo l'esperienza del governo Conte 2.… - ardigiorgio : Scrive cappellini che per blindare il partito nomineranno vicesegretario Alessia Morani. -