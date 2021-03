Kate Winslet | rivelazione inedita | ‘Vittima di bullismo’ | è successo dopo Titanic

(Di martedì 9 marzo 2021) In una sua intervista,ha rivelato di essersi sentita vittima di bullismo subitol’uscita di: le sue parole. È una delle vere e proprie stelle del cinema internazionale,. Conosciuta per avere interpretato il ruolo di Rose DeWitt Bur nell’iconico film ‘’, l’attrice britannica decanta di una carriera davvero impressionante. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Titanic ha il record di vittorie e candidature ai Premi Osca r: rispettivamente undici e quattordici. I due protagonisti del film sono Leonardo DiCaprio e. DiCaprio è un attore, produttore cinematografico e attivista statunitense. Dal suo esordio nel 1991 nel cinema con Critters 3 non si è più fermato, lavorando con grandi registi, come ...Tutto su, l'attrice britannica lanciata da Titanic: nel colosso di James Cameron ha dato il volto alla celebre 'Rose' La scena memorabile in cui Jack e Rose si sporgono dalla prua del Titanic , ...Un film che ha appassionato e commosso Non c'è niente da fare, anche a 27 anni di distanza dalla sua uscita sul grande schermo Titanic è un film che riesce ...Kate Winslet è una delle più importanti attrici degli ultimi anni, ripercorriamo la sua carriera: età, filmografia e premi.