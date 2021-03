Juventus-Porto | Taremi allontana il pallone a gioco fermo | espulso | portoghesi in 10 per 35 minuti

(Di martedì 9 marzo 2021) Mehdilascia in dieci ilal minuto 54? della sfida contro lae valida per gli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. L’attaccante iraniano è reo di averto ildopo un fallo di Marega, molto probabilmente con l’interno di perdere tempo. Una sciocchezza clamorosa, un‘espulsione ingenua decisamente evitabile dato l’andamento della sfida: la Vecchia Signora, dopo aver riaperto i giochi qualificazione col pareggio di Chiesa, è ora ancora di più inebriata. I lusitani dovranno giocare in inferiorità numerica i 35rimanenti, nella speranza di non subire gol. SportFace.

Segui il match in tempo reale: i bianconeri di Pirlo, reduci dal convincente successo sulla Lazio in campionato, devono ribaltare la sconfitta dell'andata ...1 - 1 LIVE 19' rig. Sergio Oliveira (P), 49' Chiesa (J)(4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All.57' - CLAMOROSA OCCASIONE PER CHIESA! Pallone in profondità per l'ex Fiorentina, che salta Marchesin e calcia in porta ma trova l'ultima deviazione di Pepe che si salva sul palo e poi in corner. 54' - ...Sfida di ritorno per gli uomini di Pirlo: all'andata era finita 2-1 per i lusitani. La Juventus si gioca in casa il passaggio ai quarti di finale ...