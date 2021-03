Huawei Mate 40E appare in prenotazione su Tmall (Di martedì 9 marzo 2021) Huawei Mate 40E è stato protagonista di una fugace apparizione nell'elenco delle prenotazioni del popolare shop cinese Tmall. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 9 marzo 2021)40E è stato protagonista di una fugace apparizione nell'elenco delle prenotazioni del popolare shop cinese. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Huawei Mate 40E appare in prenotazione su Tmall - Zelgadis265 : @c_valentina79 da me, huawei mate 20 se non erro, è il simbolo di non disturbare, impostazioni, suoni e puoi disattivarlo. - scontiamazon21 : Caricatore da Muro USB-C, 61W, per MacBook, MacBook Air, Samsung Galaxy S20, HUAWEI Mate 30 Pro ?? Prezzo scontato:… - cellicom : Huawei Mate 20 Lite si sente più sicuro grazie alle patch di gennaio - TecBab : Esperienza approfondita di Huawei Mate X2: da utilizzabile a facile da usare, lo schermo pieghevole finalmente si è… -