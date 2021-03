Haaland incontenibile | doppietta in Champions e due record battuti

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 marzo 2021) Erlingdi nuovo protagonista inLeague: grazie ai gol segnati contro il Siviglia, il norvegese ha infranto dueErlingsempre più nella storia del calcio e dellaLeague. Grazie ai gol segnati contro il Siviglia, il norvegese è divenuto il più giovane di sempre ad aver segnato in sei presenze di fila inLeague. Inoltre l’attaccante del Borussia Dortmund è diventato il giocatore più veloce di sempre a segnare 20 gol inLeague: ha impiegato appena 14 presenze, 10 in meno rispetto al precedente detentore del(Harry Kane, 24). 20 – Erlingè il giocatore più giovane di sempre ad aver segnato in sei presenze di fila inLeague (20 anni, 231 ...