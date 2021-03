Grande Fratello Vip: la zia di Pierpaolo Pretelli attacca la Salemi (Di martedì 9 marzo 2021) Ormai stanno insieme Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 2021. Dopo essere stati molto attaccati quando erano ancora dentro la casa, non sono riusciti a trovare attimi di pace, nemmeno una volta usciti. A scagliarsi contro i due innamorati nelle ultime ore, è stata proprio la zia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Ormai stanno insiemee Giulia. I due si sono conosciuti alVip 2021. Dopo essere stati moltoti quando erano ancora dentro la casa, non sono riusciti a trovare attimi di pace, nemmeno una volta usciti. A scagliarsi contro i due innamorati nelle ultime ore, è stata proprio la zia L'articolo

Advertising

trash_italiano : HO BISOGNO DI UN GRANDE FRATELLO JUNIOR. #GFVIP - trash_italiano : Forse i sei mesi di Grande Fratello Vip servivano solo ad allenarci per il televoto madre, OVVERO QUELLO DI DOMANI SERA PER #SANREMO2021 - QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - vuoiC0ndurreTu : RT @Cristia53243364: '...O esco dopo una settimana o vinco il Grande Fratello'. Così è stato #tzvip - CostiNiki : RT @BettaZ02: Quando Sangio ha detto che non è al Grande Fratello si riferisce proprio a questo. Non è tipo che scrive della ragazza sul di… -