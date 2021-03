Francia, occupazione in fase di stallo (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Tra la fine di settembre e la fine di dicembre 2020, l’occupazione in Francia è in fase di stallo, dopo un forte calo in primavera e un rimbalzo in estate. Secondo la stima rivista dell’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), nel 4° trimestre, il mercato del lavoro ha registrato un decremento dello 0,1% degli occupati del settore privato non agricolo che si confronta con il -0,2% della stima preliminare. La variazione è pari ad un calo a in valore assoluto di 20.600 unità. Nel trimestre precedente si era registrato un aumento dell’1,7%, ovvero 425.600 nuovi posti di lavoro. Complessivamente, l‘occupazione è rimasta al di sotto del livello dell’anno precedente: –1,1%, ovvero -283.900 posti di lavoro. È quindi a un livello paragonabile a quello alla fine del 2018. Si tratta del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Tra la fine di settembre e la fine di dicembre 2020, l’inè indi, dopo un forte calo in primavera e un rimbalzo in estate. Secondo la stima rivista dell’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), nel 4° trimestre, il mercato del lavoro ha registrato un decremento dello 0,1% degli occupati del settore privato non agricolo che si confronta con il -0,2% della stima preliminare. La variazione è pari ad un calo a in valore assoluto di 20.600 unità. Nel trimestre precedente si era registrato un aumento dell’1,7%, ovvero 425.600 nuovi posti di lavoro. Complessivamente, l‘è rimasta al di sotto del livello dell’anno precedente: –1,1%, ovvero -283.900 posti di lavoro. È quindi a un livello paragonabile a quello alla fine del 2018. Si tratta del ...

Francia: 320.200 posti di lavoro persi nel 2020 nel settore privato Sono 320.200 i posti di lavoro persi nel 2020 nel settore privato in Francia, secondo la stima finale pubblicata oggi dall'Insee. Nel quarto trimestre dell'anno scorso, l'occupazione nel settore privato e' leggermente diminuita (28.200 distruzione netta) per effetto ...

