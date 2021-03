F1 | Ferrari e un probabile 2021 di transizione Leclerc e l’arte dell’attesa

Leggi su oasport

(Di martedì 9 marzo 2021) Mancano ormai meno di tre settimane all’inizio dell’edizionedel Mondiale di Formula Uno. Lasi presenta al via della nuova stagione con una rilevante novità sul fronte dei piloti, ovvero l’arrivo di Carlos Sainz Jr. in sostituzione di Sebastian Vettel. Una scelta che, almeno inizialmente, conferisce giocoforza i galloni di caposquadra a Charles. Lo spagnolo è infatti all’esordio nel team di Maranello, mentre per il monegasco sta per cominciare il terzo anno in rosso. Normale, pertanto, che sia proprio il ventitreenne del Principato il punto di riferimento dell’intera squadra. Cosa possiamo aspettarci, però, dal Cavallino Rampante in questo? Le prime risposte in pista arriveranno dai test di Sakhir, programmati per questo weekend. Sulla carta non ci sono grandi ambizioni. Tutti gli addetti ai ...