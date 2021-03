Elodie risponde ai commenti del video di XFactor | “Tristezza infinita”

Leggi su zon

(Di martedì 9 marzo 2021) Dopo le critiche al suo provino diaidegli hater Reduce dal grande successo di Sanremo,ha pubblicato una serie di Storie sui social perre alle critiche ricevute. In particolare, nelle scorse ore è stato pubblicato undella cantante durante un provino per. Era il 2008 e la ragazza a soli 18 anni si era presentata davanti ai giudici del talent: “Buongiorno sono finita su un post del periodo di quando avevo diciotto anni e ho fatto il mio provino a X Factor. Ho letto un po’ di, del tipo: Una piccola trans’. Non lo sono, anche se non credo sia un’offesa. Oppure: ‘Si vede che si è rifatta tutta’ No, non mi sono rifatta, ma anche qui, se anche fosse i ca.. ...