Covid, Pregliasco: "Il sistema dei colori zoppica con le varianti, servono interventi più stringenti" (Di martedì 9 marzo 2021) "Il sistema dei colori zoppica di fronte alle varianti, servono interventi più stringenti. Lockdown? Bisogna vedere se è fattibile. Solo 10 milioni di italiani protetti tra immunità e vaccino, il virus ha ancora 50 milioni di soggetti suscettibili da infettare. Scuole? Hanno contribuito a seconda ondata, ma vanno chiusi anche centri commerciali e altri luoghi di assembramento". Lo afferma il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano, oggi ai microfoni di Radio Cusano Campus.

