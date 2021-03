Covid: Giani, 'La Toscana sta tenendo e reggendo l'urto della pandemia' (Di martedì 9 marzo 2021) Siena, 9 mar. - (Adnkronos) - "Dopo la settimana della provincia di Siena in zona rossa la curva pandemica sembra rallentare consegnando a questo territorio una tendenziale stabilità. Non bisogna però abbassare la guardia: finché ci sarà anche un solo malato Covid, io sarò in prima linea per combattere la malattia". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che oggi si è recato in visita all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per fare il punto della situazione sul Covid-19 e la capacità di risposta dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese di fronte all'emergenza sanitaria. "In una complessiva visione d'insieme - ha aggiunto Giani - la Toscana sta tenendo e reggendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Siena, 9 mar. - (Adnkronos) - "Dopo la settimanaprovincia di Siena in zona rossa la curva pandemica sembra rallentare consegnando a questo territorio una tendenziale stabilità. Non bisogna però abbassare la guardia: finché ci sarà anche un solo malato, io sarò in prima linea per combattere la malattia". Lo ha detto il presidenteRegione, Eugenio, che oggi si è recato in visita all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per fare il puntosituazione sul-19 e la capacità di risposta dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese di fronte all'emergenza sanitaria. "In una complessiva visione d'insieme - ha aggiunto- lasta...

