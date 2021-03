Cinelab Salento | gli alunni diventano registi

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 9 marzo 2021) Una scuola diversa, che metta glial centro del momento di apprendimento, gli stessipronti a far sbocciare tutta la loro creatività. Un'altra bella iniziativa tra le scuole salentine. Si tratta di, laboratorio cinematografico che nasce come contrasto all'anti-legalità ed è realizzato dalla Fondazione di Comunità del, insieme ad una rete di partner del territorio. Una sfida intrigante, un progetto interessante, un percorso formativo che si rivolge ai giovani minorenni ed ai neo-maggiorenni del territorio salentino. Il progetto avrá più basi: Lecce, Tricase e Nardò. La rete dei partner ampia e diversificata vede la presenza anche dell'Istituto Don Tonino Bello di Tricase . Una scuola diversa: la creatività al centro Come detto, sarà la creatività al centro del progetto. Gli ...