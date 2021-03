CdS – Inter | ultimo compleanno con Suning | a fine stagione sarà addio Tre gli scenari

Leggi su intermagazine

(Di martedì 9 marzo 2021)saluterà l’È unsuper felice per l’che si gode la vittoria sull’Atalanta e il ritrovato +6 in classifica sul Milan. I nerazzurri asaluterannoche, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, porterà la squadra fino a giugno per poi farsi da parte con trepossibili. “E’ vero che ormai diversi segnali indicano che verrà superato lo snodo delladi marzo, ma, a, l’ipotesi più concreta è di un passaggio di mano, possibilmente da campioni d’Italia”. “Al momento esiste un triplo fronte: da una parte Bc Partner (il più avanzato) e il fondo sovrano ...