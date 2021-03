Bonus Covid, Garante Privacy sanziona Inps (Di martedì 9 marzo 2021) Multa da 300mila euro per l’Inps in relazione al Bonus Covid. Mancata definizione dei criteri per trattare i dati di determinate categorie di richiedenti il Bonus, uso di informazioni non necessarie rispetto alle finalità di controllo, ricorso a dati non corretti o incompleti, inadeguata valutazione dei rischi per la Privacy: queste le motivazioni per cui il Garante per la Protezione dati personali ha ordinato all’Inps il pagamento della sanzione in relazione alle violazioni commesse nell’ambito degli accertamenti antifrode effettuati dall’Istituto riguardo al “Bonus Covid” per le partite iva. L’istruttoria del Garante era stata avviata nel mese di agosto, in seguito a notizie di stampa, riguardo al trattamento, da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Multa da 300mila euro per l’in relazione al. Mancata definizione dei criteri per trattare i dati di determinate categorie di richiedenti il, uso di informazioni non necessarie rispetto alle finalità di controllo, ricorso a dati non corretti o incompleti, inadeguata valutazione dei rischi per la: queste le motivazioni per cui ilper la Protezione dati personali ha ordinato all’il pagamento della sanzione in relazione alle violazioni commesse nell’ambito degli accertamenti antifrode effettuati dall’Istituto riguardo al “” per le partite iva. L’istruttoria delera stata avviata nel mese di agosto, in seguito a notizie di stampa, riguardo al trattamento, da ...

