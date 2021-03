Bafta 2021, annunciate le nomination, guidano “Nomadland” e “Rocks” con 7 candidature (Di martedì 9 marzo 2021) Sono state annunciate online dalla comica Aisling Bea e dall’attrice Susan Wokoma le nomination dei Bafta 2021, gli EE British Academy Film Awards assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts. Inzialmente prevista per il 14 febbraio, la cerimonia del più importante premio del vecchio continente è ovviamente slittata causa pandemia, posticipata al prossimo 11 aprile. I Bafta lo scorso anno erano incorsi in una furiosa polemica per la mancanza di diversità nell’assegnazione delle nomination, con attrici e attori candidati tutti bianchi e registi tutti maschi. I promessi cambiamenti nelle modalità di votazione hanno portato al risultato sperato con le nomination dei Bafta 2021, che attestano lo sforzo compiuto per ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Sono stateonline dalla comica Aisling Bea e dall’attrice Susan Wokoma ledei, gli EE British Academy Film Awards assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts. Inzialmente prevista per il 14 febbraio, la cerimonia del più importante premio del vecchio continente è ovviamente slittata causa pandemia, posticipata al prossimo 11 aprile. Ilo scorso anno erano incorsi in una furiosa polemica per la mancanza di diversità nell’assegnazione delle, con attrici e attori candidati tutti bianchi e registi tutti maschi. I promessi cambiamenti nelle modalità di votazione hanno portato al risultato sperato con ledei, che attestano lo sforzo compiuto per ...

