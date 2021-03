Assunzioni sprint nella Pa. Le norme in un decretone per velocizzare il Recovery (Di martedì 9 marzo 2021) Perché anche il modo di fare le riforme deve cambiare lo spiega Renato Brunetta in Parlamento, durante un’audizione in cui svela le linee programmatiche del suo ministero. “O si cambia subito, nei prossimi due o tre mesi - dice il ministro per la Pubblica amministrazione - o i soldi del Recovery non li prendiamo”. Il sottotitolo è: c’erano una volta le riforme omnibus della Pa, con una gestazione che durava mesi e intrise di trattative e litigi con i sindacati. Le maratone notturne, gli scioperi, le piazze. Il vincolo dei soldi europei legati a quello che l’Italia dimostrerà di fare impone invece un nuovo protocollo politico: fare subito. Bisogna riallineare immediatamente una Pa anziana e poco digitale agli indicatori europei. Brunetta traduce l’input così: subito Assunzioni attraverso concorsi con i pc (niente carta e penna) nelle università e nelle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Perché anche il modo di fare le riforme deve cambiare lo spiega Renato Brunetta in Parlamento, durante un’audizione in cui svela le linee programmatiche del suo ministero. “O si cambia subito, nei prossimi due o tre mesi - dice il ministro per la Pubblica amministrazione - o i soldi delnon li prendiamo”. Il sottotitolo è: c’erano una volta le riforme omnibus della Pa, con una gestazione che durava mesi e intrise di trattative e litigi con i sindacati. Le maratone notturne, gli scioperi, le piazze. Il vincolo dei soldi europei legati a quello che l’Italia dimostrerà di fare impone invece un nuovo protocollo politico: fare subito. Bisogna riallineare immediatamente una Pa anziana e poco digitale agli indicatori europei. Brunetta traduce l’input così: subitoattraverso concorsi con i pc (niente carta e penna) nelle università e nelle ...

Advertising

Colombaccio : RT @HuffPostItalia: Assunzioni sprint nella Pa. Le norme in un decretone per velocizzare il Recovery - HuffPostItalia : Assunzioni sprint nella Pa. Le norme in un decretone per velocizzare il Recovery -

Ultime Notizie dalla rete : Assunzioni sprint Assunzioni sprint nella Pa. Le norme in un decretone per velocizzare il Recovery Salta il blocco del turn over, cioè i limiti alle assunzioni per motivi di conti pubblici che hanno caratterizzato gli ultimi anni. La direzione è quella di tirare dentro i giovani e di svecchiare la ...

Milleproroghe, ok della Camera. Resta il blocco degli sfratti, rinviato il passaggio al mercato libero dell'energia ... con 30 assunzioni e la possibilità di utilizzare 10 dipendenti di altre amministrazioni. Nessuna ... agevolazioni prima casa e bilanci societari:così il milleproroghe tenta lo sprint

L'agenda della ricostruzione, secondo Draghi L'HuffPost Assunzioni sprint nella Pa. Le norme in un decretone per velocizzare il Recovery Brunetta illustra le linee programmatiche: "Fare presto o perdiamo i soldi". Concorsi con i pc nelle università e nelle fiere ...

Salta il blocco del turn over, cioè i limiti alleper motivi di conti pubblici che hanno caratterizzato gli ultimi anni. La direzione è quella di tirare dentro i giovani e di svecchiare la ...... con 30e la possibilità di utilizzare 10 dipendenti di altre amministrazioni. Nessuna ... agevolazioni prima casa e bilanci societari:così il milleproroghe tenta loBrunetta illustra le linee programmatiche: "Fare presto o perdiamo i soldi". Concorsi con i pc nelle università e nelle fiere ...