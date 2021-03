Aiuti Ue in arrivo entro l’estate. Il governo ha meno di due mesi per stringere sul Recovery plan (Di martedì 9 marzo 2021) Il governo ha meno di due mesi per stringere sul Recovery plan. Che potrà contare su una dote di 191,5 miliardi e la cui cabina di regia sarà affidata al Mef. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco (nella foto), prova a tracciare la strada del Piano che dovrà essere presentato alla Commissione Ue entro il prossimo 30 aprile. E ammonisce: “No a battute d’arresto”. L’impatto sul Pil potrebbe essere “superiore al 3%” stimato perché la simulazione del Mef, contenuta nella NaDef, “non teneva conto di possibili effetti delle riforme”. E tra le riforme il ministro indica due come “particolarmente importanti”: quella della pubblica amministrazione e quella della giustizia. La riforma del fisco è una “priorità” ma non potrà essere affrontata nel Pnrr. Si parte dal testo del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Ilhadi duepersul. Che potrà contare su una dote di 191,5 miliardi e la cui cabina di regia sarà affidata al Mef. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco (nella foto), prova a tracciare la strada del Piano che dovrà essere presentato alla Commissione Ueil prossimo 30 aprile. E ammonisce: “No a battute d’arresto”. L’impatto sul Pil potrebbe essere “superiore al 3%” stimato perché la simulazione del Mef, contenuta nella NaDef, “non teneva conto di possibili effetti delle riforme”. E tra le riforme il ministro indica due come “particolarmente importanti”: quella della pubblica amministrazione e quella della giustizia. La riforma del fisco è una “priorità” ma non potrà essere affrontata nel Pnrr. Si parte dal testo del ...

