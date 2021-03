A volte ritornano: recuperate 17 specie di piante europee ‘estinte’ (Di martedì 9 marzo 2021) Si pensava fossero estinte da molti decenni, ma non è così per 17 specie endemiche della flora europea, riabilitate grazie a uno studio appena pubblicato. Un team internazionale di ricercatori, guidato dall’Università degli Studi Roma Tre, ha svolto un minuzioso lavoro di indagine su 36 specie di piante endemiche europee classificate come ‘estinte’, scoprendo che, in realtà, 17 non lo erano affatto. Di queste, tre specie sono state effettivamente riscoperte a seguito di ricerche di campo (Astragalus nitidiflorus Jiménez Mun. & Pau, Ligusticum albanicum Jávorska. e Ornithogalum visianicum Tomm. ex Vis.), per alcune sono stati ritrovati esemplari vivi, non noti, conservati presso orti botanici e banche del germoplasma europei (Armeria arcuata Welw. ex Boiss. & Reut., Hieracium ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Si pensava fossero estinte da molti decenni, ma non è così per 17endemiche della flora europea, riabilitate grazie a uno studio appena pubblicato. Un team internazionale di ricercatori, guidato dall’Università degli Studi Roma Tre, ha svolto un minuzioso lavoro di indagine su 36diendemicheclassificate come, scoprendo che, in realtà, 17 non lo erano affatto. Di queste, tresono state effettivamente riscoperte a seguito di ricerche di campo (Astragalus nitidiflorus Jiménez Mun. & Pau, Ligusticum albanicum Jávorska. e Ornithogalum visianicum Tomm. ex Vis.), per alcune sono stati ritrovati esemplari vivi, non noti, conservati presso orti botanici e banche del germoplasma europei (Armeria arcuata Welw. ex Boiss. & Reut., Hieracium ...

Advertising

fattoquotidiano : A VOLTE RITORNANO Comunali a Roma: Gasparri fa comizi in coppia con Tredicine, pregiudicato per Mondo di Mezzo. La… - Unavoltanera : RT @SindroCass: A volte ritornano. Per stalkerare. - Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: ANNULLATA LA CONDANNA PER CORRUZIONE, L'EX PRESIDENTE BRASILIANO LULA PUÒ RICANDIDARSI - catevip : @cazzaro4k @alycecappellaio A volte ritornano - _DAGOSPIA_ : ANNULLATA LA CONDANNA PER CORRUZIONE, L'EX PRESIDENTE BRASILIANO LULA PUÒ RICANDIDARSI -