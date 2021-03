Vuole vendere uno scrittoio ma viene truffata: denunciato anche un pisano (Di martedì 9 marzo 2021) La 54enne reggiana dopo aver pubblicato sul sito di annunci subito.it un'inserzione trattante la vendita a 600 euro di uno scrittoio è stata contattata da un sedicente acquirente che, oltre a ... Leggi su pisatoday (Di martedì 9 marzo 2021) La 54enne reggiana dopo aver pubblicato sul sito di annunci subito.it un'inserzione trattante la vendita a 600 euro di unoè stata contattata da un sedicente acquirente che, oltre a ...

Ultime Notizie dalla rete : Vuole vendere Vuole vendere uno scrittoio ma viene truffata: denunciato anche un pisano Una reggiana che aveva pubblicato un'inserzione sul web per vendere uno scrittoio anziché ricevere i 600 euro pattuiti si è ritrovata il conto alleggerito essendogli stati sottratti 1.200 euro , il ...

