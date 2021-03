Viviana Parisi | un giallo ancora aperto | spunta una nuova ipotesi

(Di lunedì 8 marzo 2021), un. Sono passati otto mesi dalla tragica morte della donna e del piccolo Gioele, ma non tutto torna Cosa è successo veramente ae al piccolo Gioeie, trovati morti dopo lunghe ricerche lo scorso agosto a Caronia, in Sicilia? La famiglia della dj di origini torinesi ma che L'articolo proviene da Inews.it.

'Il suicidio diè stato inscenato. È depistaggio'. Ne è convinto Carmelo Lavorino, nuovo consulente nominato dalla famiglia della dj 43enne morta con il figlio Gioele di 4 anni lo scorso agosto dopo ...'Abbiamo effettuato un sopralluogo questa mattina nelle campagne di Caronia (Me) dove sono stati ritrovati i corpi die di suo figlio il piccolo Gioele, e, dopo aver fatto anche ieri una nuova ispezione esterna sui cadaveri , siamo sempre più conviti che la donna non si sia uccisa , ma sia stata ...Viviana Parisi, un giallo ancora aperto. Sono passati otto mesi dalla tragica morte della donna e del piccolo Gioele, ma non tutto torna ...Palermo, 7 mar. (Adnkronos) - "Per noi, fermo restando che le consulenze devono essere ancora depositate, e prevediamo quella di Viviana a fine marzo, tutto conduce ad un evento compatibile con ...