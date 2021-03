Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 8 MARZOORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE, ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA. IN ESTERNA CODE TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO N QUEST’ULTIMA DIREZIONE PER LAVORI IN CORSO SI PROCEDE INCOLONNATI SULL’ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; RIPERCUSSIONI ANCHE IN VIA DI CASTEL DI LEVA. SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI. IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE PROSGEUE IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...