Vendita del Rinaggiu a Tempio, fissati i parametri per salvaguardare l'area

Ultime Notizie dalla rete : Vendita del TraWell, al via vendita servizio telemedicina presso Aeroporto di Montréal - Pierre Elliott Trudeau TraWell rende noto che a valle della prima autorizzazione da parte dell'Aeroporto Internazionale di Montréal - Pierre Elliott Trudeau (Canada) il prossimo 20 marzo inizierà la vendita del servizio di telemedicina "Dr. Travel" presso i propri punti di vendita presenti nel medesimo aeroporto. L'accordo con l'aeroporto - spiega una nota - prevede un periodo di prova di 6 mesi, ...

Allerta Alimentare, yogurt ritirato per presenza di metalli Se avete acquistato questi yogurt potete dunque riportarli nei supermercati e lì verrete rimborsati del prezzo di vendita. I ritiri sono stati effettuati nei Paesi dell'Europa Nord - occidentale, e ...

Interrogato il presunto intermediario della vendita dei vaccini: "Nessun legame con AstraZeneca" Interrogato dagli inquirenti di Perugia il quarantenne incensurato, originario della provincia di Messina, che a gennaio scorso, accreditandosi falsamente come intermediario per conto di AstraZaneca

Laura Schwarz si fa strada in Airship Airship, la piattaforma di engagement dei clienti su cui fanno affidamento alcuni dei marchi di maggior prestigio, desidera espandere ulteriormente la propria leadership nel settore nella regione EMEA ...

