Un Posto al Sole, anticipazioni: Alberto e Clara in crisi a causa di Patrizio (Di lunedì 8 marzo 2021) Maurizio Aiello Nuovi scontri in arrivo per Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Clara Curcio (Imma Pirone). Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda questa settimana, la ragazza non riuscirà a non pensare al suo avvicinamento al giovane Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) e ciò, inevitabilmente, causerà dei grossi problemi nella sua convivenza con l’avvocato. I due non faranno altre che discutere e, al culmine di un litigio, Clara prenderà un’importante decisione. Ecco le anticipazioni. Un Posto al Sole – anticipazioni puntata 5646 – lunedì 8 marzo 2021 Alberto dovrà fronteggiare le richieste di Barbara, sempre più esigente. Dopo il teso confronto con Lara, Roberto scoprirà che i problemi per ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 8 marzo 2021) Maurizio Aiello Nuovi scontri in arrivo perPalladini (Maurizio Aiello) eCurcio (Imma Pirone). Nelle puntate di Unalin onda questa settimana, la ragazza non riuscirà a non pensare al suo avvicinamento al giovaneGiordano (Lorenzo Sarcinelli) e ciò, inevitabilmente, causerà dei grossi problemi nella sua convivenza con l’avvocato. I due non faranno altre che discutere e, al culmine di un litigio,prenderà un’importante decisione. Ecco le. Unalpuntata 5646 – lunedì 8 marzo 2021dovrà fronteggiare le richieste di Barbara, sempre più esigente. Dopo il teso confronto con Lara, Roberto scoprirà che i problemi per ...

