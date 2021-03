Tirreno-Adriatico 2021: il percorso e le tappe ai raggi X. Frazione regina a Prati di Tivo, classica chiusura con la crono di San Benedetto del Tronto (Di lunedì 8 marzo 2021) Passata la Strade Bianche, da mercoledì 10 marzo a martedì 16, il grande gruppo del ciclismo internazionale si darà battaglia in occasione della Tirreno-Adriatico, giunta ormai alla sua 56esima edizione. La Corsa dei due mari, che partirà da Lido di Camaiore e arriverà come di consueto a San Benedetto del Tronto, toccherà cinque regioni dell’Italia centrale tra cui la Toscana, l’Umbria, il Lazio, l’Abruzzo e le Marche, per un totale di 1109,1 chilometri divisi in sette tappe. IL percorso AI raggi X Prima tappa – Mercoledì 10 marzoLido di Camaiore-Lido di Camaiore (156 km) Tappa suddivisa in due parti entrambe in circuito. Nei primi 90 km circa si percorre 3 volte il circuito del Monte Pitoro, di circa 24 km, scendendo su Camaiore. Dopo il terzo passaggio si iniziano ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Passata la Strade Bianche, da mercoledì 10 marzo a martedì 16, il grande gruppo del ciclismo internazionale si darà battaglia in occasione della, giunta ormai alla sua 56esima edizione. La Corsa dei due mari, che partirà da Lido di Camaiore e arriverà come di consueto a Sandel, toccherà cinque regioni dell’Italia centrale tra cui la Toscana, l’Umbria, il Lazio, l’Abruzzo e le Marche, per un totale di 1109,1 chilometri divisi in sette. ILAIX Prima tappa – Mercoledì 10 marzoLido di Camaiore-Lido di Camaiore (156 km) Tappa suddivisa in due parti entrambe in circuito. Nei primi 90 km circa si percorre 3 volte il circuito del Monte Pitoro, di circa 24 km, scendendo su Camaiore. Dopo il terzo passaggio si iniziano ...

