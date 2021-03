Scuola, Bianchi: «Per la riapertura non c’è una data». Il caso dei figli dei medici: non possono essere in classe (Di martedì 9 marzo 2021) Il ministro Bianchi: dobbiamo vincere la battaglia tutti insieme. Il pasticcio dei figli dei lavoratori essenziali: manca la norma, restano in Dad. Fondi per congedi e baby sitter nel decreto Sostegni Leggi su corriere (Di martedì 9 marzo 2021) Il ministro: dobbiamo vincere la battaglia tutti insieme. Il pasticcio deidei lavoratori essenziali: manca la norma, restano in Dad. Fondi per congedi e baby sitter nel decreto Sostegni

Advertising

fattoquotidiano : #Scuola: gli errori del neoministro Bianchi per far pace con Pd e sindacati @Virdiesse - MediasetTgcom24 : Scuola, ministro Bianchi: 'Decisione su chiusure non è stata facile' #scuola - fattoquotidiano : Il neoministro si trova di fronte una situazione fuori controllo. Così fa dietrofront [di @Virdiesse] - a42nno : RT @Corriere: Bianchi: riapertura scuole, non c’è data. Il caso dei figli dei medici: non possono essere in classe - Corriere : Bianchi: riapertura scuole, non c’è data. Il caso dei figli dei medici: non possono essere in classe -