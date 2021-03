Sconcerti | i milanisti non si scandalizzino quando qualcuno fa notare i 16 rigori a favore

(Di lunedì 8 marzo 2021) Mario, sul Corriere della Sera, fa l’analisi della giornata e dedica alcune righe al Milan e allo straordinario di– sedici – che sono stati assegnati ai rossoneri in campionato. Il Milan che da troppo tempo perde troppe partite. E che 8 successi li ha costruiti segnando il primo gol su calcio da fermo, 7più Krunic. Non sisesottolinea il numero dei. Va studiato perché è eccezionale. Non solo il numero assoluto, 16, ma soprattutto che agli avversari ne siano stati dati tre volte meno. So che non c’è dolo, ho studiato, ho controllato, tranquilli. È come vincere al totocalcio, ma questo migliora la vita non le proprie capacità. L'articolo ilNapolista.

... non puoi allenare, hai solo un ristorante di pesce, non capisci niente di calcio: sono cose che di solito si dicono tra tifosi di sponda opposta, laziali e romanisti, interisti e, ma ...Sconcerti: "Non c'è dolo per i 16 rigori al Milan, però è come vincere al totocalcio: migliora la vita non le proprie capacità".Atalanta e Inter camminano da due mesi alla stessa velocità, il Milan ha perso sei punti in 11 partite dalla Juventus, che è la squadra veramente in crescita ...