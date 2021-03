Random sul palco a Sanremo con la cazzuola? Colpaccio clamoroso di Mediaset | ecco cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) Alla fine,è riuscito a battere Aiello nel duello al Festival diper l'ultimissimo posto: fanalino di coda in graduatoria con Torno da te,appunto all'urlatore Aiello e la sua indimenticabile Ora (indimenticabile per le urla che hanno invaso la rete a suon di meme e di clip). Impresa al contrario riuscita, per. E comunque, la storia del Festival lo insegna, meglio l'ultimo posto che il penultimo o molti altri: almeno si parla di quella canzone. E, per inciso, la storia della kermesse è piena zeppa di canzoni arrivate ultime e che poi hanno avuto unsuccesso. Ma al di là della classifica, si è parlato diper un qualdi molto particolare accaduto nel corso della finalissima di sabato sera. Il cantante, per l'ultima ...