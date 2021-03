Pierluigi Barbieri | la confessione del killer di Ilenia Fabbri

(Di lunedì 8 marzo 2021), detto lo “Zingaro” e accusato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio di, ha confessato. Durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Corrado Schiaretti e al pm Angela Scorza, ha ammesso di averla uccisa. Alle 14 verrà ascoltato anche Claudio Nanni, l’ex marito della 46enne di Faenza arrestato il 3 marzo scorso con l’accusa di essere il mandante del delitto. L’ex marito della donna, Claudio Nanni, era stata arrestato il 3 marzo insieme a una seconda persona, un conoscente,, detto lo “Zingaro” appunto, che era stato individuato come l’esecutore materiale dell’omidicio della 46enne morta a Faenza. La Polizia di Ravenna nel corso della notte aveva eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei ...

