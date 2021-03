Pelè non scherza. O’rey incorona Mbappé: “E’ il mio erede!” (Di lunedì 8 marzo 2021) Quando parla, Edson Arantes do Nascimento, non è mai qualcosa di banale. Il giocatore che rivoluzionò la storia del gioco tra gli anni ’50 e ’60 ha nell’immaginario comune una importanza dedicata soltanto ai grandi personaggi della storia e lui, da incommensurabile sportivo, sa che ogni sua parola può spostare gli equilibri del tempo e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Quando parla, Edson Arantes do Nascimento, non è mai qualcosa di banale. Il giocatore che rivoluzionò la storia del gioco tra gli anni ’50 e ’60 ha nell’immaginario comune una importanza dedicata soltanto ai grandi personaggi della storia e lui, da incommensurabile sportivo, sa che ogni sua parola può spostare gli equilibri del tempo e L'articolo

Advertising

Ettore_Rosato : “La pandemia non è ancora finita, dobbiamo continuare a rispettare le regole per preservare la vita finché molte pe… - TizianoMulier10 : @AR1829881905 Forse non sono stato chiaro, il talento Ronaldo ce l’ha ed é un talento da fuoriclasse io ho solo det… - TizianoMulier10 : @AR1829881905 Più trofei di Messi, Maradona e Pelé messia assieme. Ma sai di cosa parli? Giá solo Messi ha più o me… - AR1829881905 : @TizianoMulier10 ?????? se Ronaldo ha così poco talento allora come mai ha più record e trofei di Maradona e Pelé mess… - TizianoMulier10 : @AR1829881905 Parlo di talento naturale. Cr7 come talento naturale, non é nemmeno tra i primi 10 della storia,ci en… -