Non c'è un otto marzo da festeggiare, quest'anno (Di lunedì 8 marzo 2021) Del mio primo 8 marzo in piazza ricordo due cose, un'allegria lieve e uno strano sentimento che non so definire meglio che come un leggero imbarazzo. Penso che quest'ultimo dipendesse da quel tanto di ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 marzo 2021) Del mio primo 8in piazza ricordo due cose, un'allegria lieve e uno strano sentimento che non so definire meglio che come un leggero imbarazzo. Penso che'ultimo dipendesse da quel tanto di ...

Advertising

emergenzavvf : 'Forza, passione, coraggio, altruismo ed eleganza. Non solo l’otto marzo. Ma ogni giorno'. Un pensiero alle donne… - La7tv : #ottoemezzo Marco #Travaglio: 'Lo schema di Bonaccini è riportare il Pd sulle posizioni di Renzi. Non è un caso che… - TgLa7 : ??#Svezia: Otto persone sono rimaste ferite a colpi di coltello a Vetlanda. La Polizia non esclude un attacco #terroristico - _christianrosi : @mamydelgang Ma perché alle otto si entra a far lezione? Io se non è minimo alle 10 non la considero neanche???????? - ila_lom : RT @heartsgetbr0ken: siete usciti da una pussy, quindi trattatela bene tutto l'anno, non solo l'otto, che con le mimose e i cioccolatini ci… -