Napoli, bus di linea rimane bloccato in una voragine nell'asfalto

La Festa della Donna a Napoli, sul fronte dei trasporti su gomma, è iniziata piuttosto male. L'incidente al Vomero A inizio mattinata di oggi lunedì 8 marzo, tra le 7:30 e le 8, un autobus arancione dell'ANM ha improvvisamente interrotto la sua corsa dopo essere caduto in una piccola voragine. E non ci troviamo nella periferia dimenticata: l'incidente è avvenuto nella centralissima via Aniello Falcone, una delle strade più famose del quartiere collinare del Vomero, tra i più ricchi della città partenopea. Si tratta di un mezzo di trasporto dell'Agenzia Napoletana della Mobilità che stava percorrendo la linea 121. La ruota anteriore destra è rimasta bloccata in una buca molto profonda, rendendo impossibile all'autista di uscire senza l'aiuto di mezzi di soccorso, arrivati qualche minuto più tardi.

