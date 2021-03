Minacce al Movimento Draghi presidente: “Se tocca il reddito di cittadinanza fa la fine di Falcone” (Di lunedì 8 marzo 2021) Una telefonata con una minaccia rivolta al presidente del Consiglio, con l’invito a “non toccare il reddito di cittadinanza“, altrimenti Draghi “fa la fine che ha fatto Falcone“. È quanto è accaduto al Movimento Draghi presidente, che ha presentato denuncia alla Questura di Roma. A pubblicare l’audio della telefonata è stata l’agenzia Adnkronos, dopo aver raccolto la denuncia degli attivisti del Movimento, nato spontaneamente da un gruppo di cittadini lo scorso mese di luglio. La telefonata è avvenuta alle 12.27 di ieri, 7 marzo 2021. “No, no, no, questo non è il numero del governatore Draghi”, si sente rispondere nell’audio da parte del portavoce del Movimento. Poi la ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 marzo 2021) Una telefonata con una minaccia rivolta aldel Consiglio, con l’invito a “nonre ildi“, altrimenti“fa lache ha fatto“. È quanto è accaduto al, che ha presentato denuncia alla Questura di Roma. A pubblicare l’audio della telefonata è stata l’agenzia Adnkronos, dopo aver raccolto la denuncia degli attivisti del, nato spontaneamente da un gruppo di cittadini lo scorso mese di luglio. La telefonata è avvenuta alle 12.27 di ieri, 7 marzo 2021. “No, no, no, questo non è il numero del governatore”, si sente rispondere nell’audio da parte del portavoce del. Poi la ...

