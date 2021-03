Milan, Morace: “Preferisco Pioli a Conte per un semplice motivo” (Di lunedì 8 marzo 2021) Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile, ha parlato del rendimento dei rossoneri. Ecco il paragone tra Stefano Pioli e Antonio Conte Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 marzo 2021) Carolina, ex allenatrice delFemminile, ha parlato del rendimento dei rossoneri. Ecco il paragone tra Stefanoe AntonioPianeta

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, #Morace: 'Preferisco #Pioli a #Conte per un semplice motivo' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - MaxRaySpring : @epiphoned_ @mikelone85 E non è stato annullato nessun gol regolare, al Milan (per chi conosce il regolamento, ovvi… - gilnar76 : Morace: «Tra Pioli e Conte preferisco la leadership del rossonero» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - milansette : Morace: 'Il Milan ha fatto vedere sempre belle partite' - MaxRaySpring : @epiphoned_ Io ho visto un buon Milan, nel secondo tempo, e sono stato teso fino al nostro terzo gol, perché riteng… -