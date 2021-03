Meghan Markle ora accusa i Windsor: “Sono razzisti. Non volevano nipote nero” (Di lunedì 8 marzo 2021) Los Angeles, 8 mar Dopo tanto battage pubblicitario alla fine l’intervista a Meghan Markle e al principe Harry della veterana dei talk show Oprah Winfrey è andata in onda. E come previsto, non è mancato nessun colpo di scena: nemmeno quello che vorrebbe la casa reale inglese dei Windsor accusata di razzismo. L’intervista di Meghan Markle e di Harry Secondo Meghan Markle, affiancata da suo marito il principe Harry, Buckingham Palace avrebbe reso alla giovane coppia la vita un inferno. Nessuna accusa precisa, tra le ragioni che li hanno portati alla fuga negli Stati Uniti e all’abbandono delle cariche reali ci sarebbe anche il razzismo subito dall’ex attrice. I duchi dell’Essex definiscono il circolo attorno ai Windsor ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Los Angeles, 8 mar Dopo tanto battage pubblicitario alla fine l’intervista ae al principe Harry della veterana dei talk show Oprah Winfrey è andata in onda. E come previsto, non è mancato nessun colpo di scena: nemmeno quello che vorrebbe la casa reale inglese deita di razzismo. L’intervista die di Harry Secondo, affiancata da suo marito il principe Harry, Buckingham Palace avrebbe reso alla giovane coppia la vita un inferno. Nessunaprecisa, tra le ragioni che li hanno portati alla fuga negli Stati Uniti e all’abbandono delle cariche reali ci sarebbe anche il razzismo subito dall’ex attrice. I duchi dell’Essex definiscono il circolo attorno ai...

