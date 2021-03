'Maradona nel mondo è più conosciuto del Papa' (Di lunedì 8 marzo 2021) NAPOLI - " Maradona ? Da mito è diventato leggenda e si può tranquillamente dire che nel mondo è più conosciuto del Papa. Di lui si parlerà ancora, anche tra 500 anni" . Lo ha detto Fernando Signorini ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 marzo 2021) NAPOLI - "? Da mito è diventato leggenda e si può tranquillamente dire che nelè piùdel. Di lui si parlerà ancora, anche tra 500 anni" . Lo ha detto Fernando Signorini ...

Advertising

sportli26181512 : '#Maradona nel mondo è più conosciuto del Papa': Fernando Signorini, storico ex preparatore del 'Pibe de Oro': 'È s… - Hopingforthebe3 : RT @_comedicoio: @ColomboPeo @Iperborea_ Ti ricordo che Maria una volta ha chiamato come giudice Maradona, un calciatore. Secondo te perché… - devrijwis : Caduta per terra per “Maradona almeno era un calciatore” che letteralmente smentisce tutto ciò che ha scritto nel p… - _comedicoio : @ColomboPeo @Iperborea_ Ti ricordo che Maria una volta ha chiamato come giudice Maradona, un calciatore. Secondo te… - vivereinbilico : @effesronfleek @latteaigomiti Ho detto che Argentero ha più competenze (gli attori almeno hanno una preparazione te… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona nel 'Maradona nel mondo è più conosciuto del Papa' NAPOLI - " Maradona ? Da mito è diventato leggenda e si può tranquillamente dire che nel mondo è più conosciuto del Papa. Di lui si parlerà ancora, anche tra 500 anni" . Lo ha detto Fernando Signorini , storico ...

Bagni: 'Il Napoli avrà un vantaggio rispetto alle altre' A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni, ... A noi ovviamente quando mancava Maradona bisognava sopperire alla sua mancanza. Qui ...

"Maradona nel mondo è più conosciuto del Papa" Corriere dello Sport.it Maradona jr: "Napoli, c'è tristezza per Ghoulam. Rrahmani è un altro senza Maksimovic" Diego junior ha parlato ai microfoni di Radio CRC: 'Ora il Napoli è atteso da un filotto duro, con tutte trasferte impegnative'.

Napoli-Bologna, quanti rimpianti al Maradona C’era da riscattare l’opaca prestazione di Cagliari, lo chiedeva Mihajlovic, lo chiedevano “a gran voce” i tifosi attraverso ...

NAPOLI - "? Da mito è diventato leggenda e si può tranquillamente dire chemondo è più conosciuto del Papa. Di lui si parlerà ancora, anche tra 500 anni" . Lo ha detto Fernando Signorini , storico ...A Radio Martecorso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni, ... A noi ovviamente quando mancavabisognava sopperire alla sua mancanza. Qui ...Diego junior ha parlato ai microfoni di Radio CRC: 'Ora il Napoli è atteso da un filotto duro, con tutte trasferte impegnative'.C’era da riscattare l’opaca prestazione di Cagliari, lo chiedeva Mihajlovic, lo chiedevano “a gran voce” i tifosi attraverso ...