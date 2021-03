Mantova-Sudtirol: le ultime sulla gara e le probabili formazioni (Di lunedì 8 marzo 2021) Mantova-Sudtirol, in campo questa sera alle 21.00 al “Martelli”, è la gara che chiude la 29a giornata del campionato di Serie C girone B. I padroni di casa puntano a rientrare nella zona playoff, mentre gli altoatesini devono spingere sul gas, per tentare di agganciare il Padova capolista. Il momento del Mantova Il Mantova approccia la gara di questa sera, dopo il pareggio fatto registrare mercoledì scorso sul campo dell’Arezzo, nell’incontro finito 1-1, con i gol di Di Paolantonio su calcio di rigoreper i padroni di casa e Cheddira per i biancorossi. Andamento a corrente alternata per la formazione di Troise nell’ultimo mese. Dall’inizio di febbraio ad oggi, infatti, la sua formazione ha messo in fila 1 vittoria (Imolese), 3 pareggi (Samb, Matelica, Arezzo), ma anche 4 sconfitte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021), in campo questa sera alle 21.00 al “Martelli”, è lache chiude la 29a giornata del campionato di Serie C girone B. I padroni di casa puntano a rientrare nella zona playoff, mentre gli altoatesini devono spingere sul gas, per tentare di agganciare il Padova capolista. Il momento delIlapproccia ladi questa sera, dopo il pareggio fatto registrare mercoledì scorso sul campo dell’Arezzo, nell’incontro finito 1-1, con i gol di Di Paolantonio su calcio di rigoreper i padroni di casa e Cheddira per i biancorossi. Andamento a corrente alternata per la formazione di Troise nell’ultimo mese. Dall’inizio di febbraio ad oggi, infatti, la sua formazione ha messo in fila 1 vittoria (Imolese), 3 pareggi (Samb, Matelica, Arezzo), ma anche 4 sconfitte ...

