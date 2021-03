Lite furibonda | cosparge di benzina il collega e gli dà fuoco

(Di lunedì 8 marzo 2021)tra due operai di origine kossovara nella prima mattinata di oggi , attorno alle 8.30 circa, all'interno di un'azienda agricola di Quinto di Treviso, al civico 3 di via Lazzaretto. Un ...

Ultime Notizie dalla rete : Lite furibonda

TrevisoToday

Da quanto appreso pare che alla base di tutto ci sia unatra padre e figlio , quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine e in stato di detenzione domiciliare da qualche anno. Una ...SANSEPOLCRO: L'aggressione è avvenuta durante un furibondo litigio. L'anziano è stato ferito al volto e alla gola ma è stato lui a salvare la vita al figlio ...Antonella Elia e Samantha De Grenet proseguono la loro lite iniziata al Gf Vip 2020 a Live - Non è la D'Urso: le conseguenze sono gravi.