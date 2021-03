Le tre cascate più suggestive di Italia | un viaggio attraverso la voce segreta dell’acqua

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 8 marzo 2021) Laè ciò che da sempre, nella memoria più lontana, affascina il genere umano. L’acqua è eterna, c’è sempre stata. Prima che ogni cosa accadesse, prima che la natura perdesse la sua centralità; c’era e c’è. Scorre serena, ignara e saggia. Lei sa e tace. L’acqua sa e culla. L’acqua si arrabbia e genera spettacoli terrificanti. L’acqua, apparentemente così banale, così scontata, è in realtà il bene più prezioso che ci è stato concesso. E in un’epoca in cui la questione ambientale è tanto discussa, non si può non sottolineare l’importanza di un elemento così imprescindibile. Contaminare e inficiare il mare, un fiume, un torrente o una cascata, rappresenta un terribile sbaglio da cui difficilmente si torna indietro. Bisogna imparare ad amare e a rispettare la natura e tenere a mente che nemmeno un elemento eterno è ...