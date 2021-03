Inter - Atalanta 1 - 0: con una vittoria fondamentale l'Inter si riporta a +6 dal Milan (Di lunedì 8 marzo 2021) L'Inter vince e porta a casa tre punti fondamentali. Il primo posto in classifica è consolidato ed i 6 punti di vantaggio sull'altra Milanese mantenuti. Dopo un primo tempo scialbo gli uomini di ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 marzo 2021) L'vince e porta a casa tre punti fondamentali. Il primo posto in classifica è consolidato ed i 6 punti di vantaggio sull'altraese mantenuti. Dopo un primo tempo scialbo gli uomini di ...

Advertising

Inter : LIVE la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match di domani contro l'Atalanta - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta con protagonista @ChrisEriksen8! ????????? ? Misura… - Inter : ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita?… - GIUSPEDU : RT @LGWsport: L’#inter resta l’anti calcio. Si reputano un top club ma si comportano come una provinciale. Stipendi non pagati e gioco cate… - InterClubNW : RT @FcInterNewsit: Atalanta, Gasperini a Sky: 'Rigiocherei così altre 100 volte. È l'anno dell'Inter e si vede' -