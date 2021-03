In questo 8 marzo vi racconto una favola (davvero bruttina) (Di lunedì 8 marzo 2021) C’era una volta, e c’è ancora, una favola davvero bruttina. Si racconta di un compleanno e in genere un compleanno si festeggia; invece questa volta la festeggiata, la donna, vorrebbe tanto non essere la protagonista. E non perché non abbia i numeri, come si dice, ma perché i numeri che può vantare sono davvero tristi. E vi assicuro, non parliamo degli anni. No, no. Quelli se li porta benissimo, sembra quasi che tutto quello che si racconta su di lei, si dica per la prima volta. Come se fosse nata ieri. Questa favola brutta brutta si intitola La donna ai tempi del Covid e la festeggiata spegne una candelina fatta da tantissimi numeri. Anzitutto ha perso tanti ma tanti posti di lavoro: pensate, 310mila solo nel 2020. Pazzesco, vero? Soprattutto considerando che li ha persi quasi tutti lei, visto che nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) C’era una volta, e c’è ancora, una. Si racconta di un compleanno e in genere un compleanno si festeggia; invece questa volta la festeggiata, la donna, vorrebbe tanto non essere la protagonista. E non perché non abbia i numeri, come si dice, ma perché i numeri che può vantare sonotristi. E vi assicuro, non parliamo degli anni. No, no. Quelli se li porta benissimo, sembra quasi che tutto quello che si racconta su di lei, si dica per la prima volta. Come se fosse nata ieri. Questabrutta brutta si intitola La donna ai tempi del Covid e la festeggiata spegne una candelina fatta da tantissimi numeri. Anzitutto ha perso tanti ma tanti posti di lavoro: pensate, 310mila solo nel 2020. Pazzesco, vero? Soprattutto considerando che li ha persi quasi tutti lei, visto che nel ...

Ultime Notizie dalla rete : questo marzo "Le strade bianche": la corsa ciclistica più spettacolare al mondo Sabato 6 Marzo si è svolta una delle competizioni ciclistiche più spettacolari al mondo, "Le strade bianche": ... Di anno in anno vengono da ogni parte del mondo per godere di questo spettacolo unico, ...

Api e altri impollinatori, riparte il progetto Bee Safe La Campagna Ice Questo progetto del Wwf Italia è collegato anche alla Campagna Ice per la tutela ... over 70 al via prenotazione per Vaccino anticovid, cosa serve e come funziona 8 Marzo 2021 Il Lazio ...

Otto marzo, la ministra Bonetti: "Sei miliardi per asili e aziende, così aiuteremo le donne" la Repubblica Agliana, teppisti devastano la scuola Rodari AGLIANA. Atti vandalici nella nottata di domenica 7 marzo all’interno della scuola primaria Rodari, ad Agliana. La scoperta è stata fatta questa mattina – 8 marzo – da una collaboratrice scolastica, c ...

8 marzo, donne occupano a Napoli centro antiviolenza: «Mai risposte» Occupato da parte di un gruppo di donne di 'Non Una Di Meno' la sede del Palazzetto Urban dove ha sede il Centro antiviolenza del Comune di Napoli. Le manifestanti hanno deciso ...

