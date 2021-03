In Gran Bretagna dopo quattrocento anni tornano i castori (Di lunedì 8 marzo 2021) dopo un'assenza durata 400 anni, un'importante popolazione di castori è stata avvistata sulle sponde del fiume Otter nel Devon, nel Sud - Est della Gran Bretagna, dove costruiscono dighe naturali in ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021)un'assenza durata 400, un'importante popolazione diè stata avvistata sulle sponde del fiume Otter nel Devon, nel Sud - Est della, dove costruiscono dighe naturali in ...

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna In Gran Bretagna dopo quattrocento anni tornano i castori Dopo un'assenza durata 400 anni, un'importante popolazione di castori è stata avvistata sulle sponde del fiume Otter nel Devon, nel Sud - Est della Gran Bretagna, dove costruiscono dighe naturali in grado di proteggere il territorio dal 60% delle alluvioni. Un reportage della Cnn sulle tracce del roditore ne ha documentato il ritorno reso ...

