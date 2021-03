Hugh Jackman, Wolverine e il progetto mai diretto da Lee Daniels: "Un incontro disastroso" (Di lunedì 8 marzo 2021) Hugh Jackman era riuscito a convincere Lee Daniels a dirigere un film sul suo celebre Wolverine. Tuttavia, il progetto non è mai riuscito ad andare in porto Hugh Jackman ha stabilito un record nel mondo del cinema interpretando per ben diciassette anni lo stesso supereroe, Wolverine. Il successo della sua performance ha spinto molti registi a interessarsi alla direzione di un film sul personaggio degli X-Men. Dopo aver visto Precious, ad esempio, lo stesso Hugh Jackman ha provato a convincere Lee Daniels a curare la regia di un nuovo film incentrato su Wolverine. Tuttavia, lo sviluppo non è andato in porto. Sebbene Lee Daniels si muova nel mondo del cinema dal 2001, è ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 marzo 2021)era riuscito a convincere Leea dirigere un film sul suo celebre. Tuttavia, ilnon è mai riuscito ad andare in portoha stabilito un record nel mondo del cinema interpretando per ben diciassette anni lo stesso supereroe,. Il successo della sua performance ha spinto molti registi a interessarsi alla direzione di un film sul personaggio degli X-Men. Dopo aver visto Precious, ad esempio, lo stessoha provato a convincere Leea curare la regia di un nuovo film incentrato su. Tuttavia, lo sviluppo non è andato in porto. Sebbene Leesi muova nel mondo del cinema dal 2001, è ...

