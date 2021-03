Giornale: Un anno difficile per il Napoli che non riesce mai a passare la nottata (Di lunedì 8 marzo 2021) Tony Damascelli su Il Giornale analizza questo anno trascorso con il coronavirus e prova a capire cosa sia cambiato nel calcio che, a suo dire, non ha perso le sue abitudini. Per molte squadre c’è stato un epilogo a sorpresa Un anno che ha visto la mutazione della Juventus che recita la parte nella commedia dell’assurdo per avere esonerato gli ultimi due allenatori vincitori dello scudetto per assumere un debuttante di assoluta storia sul campo ma di indefinita esperienza in panchina, la vittoria di sabato sera sulla Lazio viene interpretata come una svolta ma domani sera, in champions contro il Porto, si saprà se è stata una coincidenza o una svolta per il dopo Ronaldo. Il Milan si è scoperto squadra, l’Inter ha riscoperto i limiti di Conte in Europa Un anno difficile per il Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Tony Damascelli su Ilanalizza questotrascorso con il coronavirus e prova a capire cosa sia cambiato nel calcio che, a suo dire, non ha perso le sue abitudini. Per molte squadre c’è stato un epilogo a sorpresa Unche ha visto la mutazione della Juventus che recita la parte nella commedia dell’assurdo per avere esonerato gli ultimi due allenatori vincitori dello scudetto per assumere un debuttante di assoluta storia sul campo ma di indefinita esperienza in panchina, la vittoria di sabato sera sulla Lazio viene interpretata come una svolta ma domani sera, in champions contro il Porto, si saprà se è stata una coincidenza o una svolta per il dopo Ronaldo. Il Milan si è scoperto squadra, l’Inter ha riscoperto i limiti di Conte in Europa Unper il...

