GfVip | Tommaso Zorzi e la strana sensazione fuori dalla casa | ‘aiuto’

(Di lunedì 8 marzo 2021) Vivere per tanti mesi all’interno delladelha i suoi pro e i suoi contro. Lo sa benevincitore di quest’ultima edizione. In alcune stories su Instagram, l’influencer fa il punto della situazione e racconta ai suoi follower lache sta provando:. LEGGI ANCHE: —e si “vendica” di Maria Teresa: lo dice davanti alle telecamere Se all’inizio abituarsi a stare chiusi in unaspiati dalle telecamere 24 ore su 24 non è facile, dopo 5 mesi e mezzo è altrettanto difficile tornare alla vita di tutti i giorni. “Oggi ho proprio l’ansia. Credo sia normale dopo un’esperienza così..però oggi proprio ho dato…vabeh passerà” Dopo tutto l’esperienza nella ...

Un'assenza che si è fatta notare. Un'assenza pesante. Si parla dell'assenza diZorzi dalla puntata di Live - Non è la D'Urso in onda su Canale 5 domenica 7 marzo. Già, in ..., panico alla ...Stiamo parlando di Barbara D'Urso eZorzi ; il re di questa ultima edizione dele la regina della domenica di Canale 5 insieme in una foto di qualche tempo fa. In pochissime ora la ...Confrontarsi con la vita reale dopo più di 5 mesi passati dentro la casa del GfVip non è facile. La strana sensazione di Tommaso Zorzi ...Spunta una clamorosa indiscrezione sul futuro lavorativo di Tommaso Zorzi. L'influencer approda ad Amici con un ruolo speciale?