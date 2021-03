Gazzetta: il Milan recupera Rebic e Theo Hernandez (Di lunedì 8 marzo 2021) Ieri il Milan ha battuto il Verona fuori casa per 2-0 con una formazione ampiamente rimaneggiata. Senza Ibrahimovic, Mandzukic, Kjaer (in panchina), Theo Hernandez, Rebic, Bennacer, Calhanoglu, Tonali (in panchina). Hanno infatti segnato due panchinari: Krunic e Dalot. Stamattina la Gazzettta dello Sport ha scritto che Pioli potrà recuperarne almeno tre per la partita di Europa League giovedì in casa del Manchester United. Potrà recuperare Tonali, Theo Hernandez e probabilmente anche Rebic. Quindi i tre dovrebbero essere a disposizione anche domenica sera contro il Milan. Non ci sarà Ibrahimovic che punta a esserci per il ritorno contro lo United, il 18 marzo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Ieri ilha battuto il Verona fuori casa per 2-0 con una formazione ampiamente rimaneggiata. Senza Ibrahimovic, Mandzukic, Kjaer (in panchina),, Bennacer, Calhanoglu, Tonali (in panchina). Hanno infatti segnato due panchinari: Krunic e Dalot. Stamattina la Gazzettta dello Sport ha scritto che Pioli potràrne almeno tre per la partita di Europa League giovedì in casa del Manchester United. Potràre Tonali,e probabilmente anche. Quindi i tre dovrebbero essere a disposizione anche domenica sera contro il. Non ci sarà Ibrahimovic che punta a esserci per il ritorno contro lo United, il 18 marzo. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? DIAVOLO D'UN MILAN ?? INTER PROVA... INFERNALE Tutte le #notizie ??… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? INTER CHE MUSICA, MILAN CHE FESTIVAL Tutte le #notizie ??… - CapitanBergomi : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport Bennacer, Mandzukic e Calhanoglu potrebbero recuperare per la gara contro il Napoli, mentre… - napolista : Gazzetta: il Milan recupera Rebic e Theo Hernandez I due, insieme con Tonali (ieri in panchina), dovrebbero essere… - pauldeb891 : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport Bennacer, Mandzukic e Calhanoglu potrebbero recuperare per la gara contro il Napoli, mentre… -