F1, i fantomatici problemi per la Mercedes durante l’inverno. Un film già visto… (Di lunedì 8 marzo 2021) La parola è: impressionante. Come si sa, i veli sono stati tolti dalla W12 Mercedes e l’effetto evergreen è palpabile. Sì, perché la nuova nata a Brackley non ha neanche un bullone della monoposto precedente e, nonostante le limitazioni regolamentari in F1 e quanto previsto dalle norme in fatto di perdita di carico, la sensazione è che il direttore tecnico James Allison e il suo gruppo di lavoro abbiano messo insieme un altro piccolo capolavoro. Il cronometro darà conforto di questo, ma dalle linee di questa nuova monoposto si può comprendere come la ricerca del dettaglio sia stato estremo. Pertanto, se si riavvolge il nastro e si pensa alle problematiche denunciate dalla stessa Mercedes nel corso dell’inverno sul motore si può anche sorridere. Giova ricordare, infatti, che Hywel Thomas, responsabile dei propulsori che vengono prodotti ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) La parola è: impressionante. Come si sa, i veli sono stati tolti dalla W12e l’effetto evergreen è palpabile. Sì, perché la nuova nata a Brackley non ha neanche un bullone della monoposto precedente e, nonostante le limitazioni regolamentari in F1 e quanto previsto dalle norme in fatto di perdita di carico, la sensazione è che il direttore tecnico James Allison e il suo gruppo di lavoro abbiano messo insieme un altro piccolo capolavoro. Il cronometro darà conforto di questo, ma dalle linee di questa nuova monoposto si può comprendere come la ricerca del dettaglio sia stato estremo. Pertanto, se si riavvolge il nastro e si pensa alle problematiche denunciate dalla stessanel corso delsul motore si può anche sorridere. Giova ricordare, infatti, che Hywel Thomas, responsabile dei propulsori che vengono prodotti ...

